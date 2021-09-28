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Gündem FETÖ'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı...
Gündem

FETÖ'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı...

FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 08:54:00 -
FETÖ'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yapılan çalışmalarda 3’ü halen görevde 10’u daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere 13, örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine ‘sohbet ablalığı’ adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları anlaşılan 13 olmak üzere toplam 26 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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