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Gündem FETÖ'ye KPSS operasyonu yapıldı
Gündem

FETÖ'ye KPSS operasyonu yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne KPSS operasyonu düzenlendi. 37 kişi sınav yolsuzlukları kapsamında göz altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 09:19:00 -
FETÖ'ye KPSS operasyonu yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin sınav yolsuzluklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavıyla ilgili 14, 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 8, 2013 yılı KPSS sınav soruşturması kapsamında 15 olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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