  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza

Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma

AK Parti'li Açıkkapı’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Kültürünü kaybeden kimliğini de kaybeder! Bu tuhaflıklar bizi üzüyor

Gürsel Tekin’den yeni hamle! CHP’nin banka hesaplarına erişim izni almak için mahkemeye başvurdu

İsrail, Lübnan'ın vurdu!

MİT, istihbarat uzmanları arıyor! 35 yaşını aşmamış, üniversite mezunu, yabancı dil bilen...

Fransızları ülkesinden kovdu! Burkina Faso Devlet Başkanı'ndan sömürgecilere kapak

Mahkemeden Gezi’ci Tayfun Kahraman kararı: AYM açıkça yetki gaspında bulundu

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar
Gündem FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!
Gündem

FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde iki haftadır sürdürülen FETÖ operasyonlarında toplam 178 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu isimlerden 67’sinin tutuklandığını, 48’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü ifade etti. Güvenlik birimlerinin FETÖ yapılanmasına yönelik takibinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Bakan Yerlikaya: 45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık. 67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık.

 67'si TUTUKLANDI.

 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,

Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

 

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme
500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

Gündem

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi
Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi

Aktüel

Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi

Kaçak alkol operasyonu ülke genelinde genişledi! Rakamlar ağızları açık bıraktı!
Kaçak alkol operasyonu ülke genelinde genişledi! Rakamlar ağızları açık bıraktı!

Gündem

Kaçak alkol operasyonu ülke genelinde genişledi! Rakamlar ağızları açık bıraktı!

Kaçak içki operasyonları: Zehrin "yasal"ını neden görmüyorsunuz?
Kaçak içki operasyonları: Zehrin "yasal"ını neden görmüyorsunuz?

Aktüel

Kaçak içki operasyonları: Zehrin "yasal"ını neden görmüyorsunuz?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23