FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde iki haftadır sürdürülen FETÖ operasyonlarında toplam 178 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu isimlerden 67’sinin tutuklandığını, 48’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü ifade etti. Güvenlik birimlerinin FETÖ yapılanmasına yönelik takibinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.
Bakan Yerlikaya: 45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık. 67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık.
67'si TUTUKLANDI.
48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,
Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.
Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.