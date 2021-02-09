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Gündem FETÖ’ye büyük operasyon!
Gündem

FETÖ’ye büyük operasyon!

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:22:00 -
FETÖ’ye büyük operasyon!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor ve avukatların bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.

 

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