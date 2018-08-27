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FETÖ'ye bir darbe de Makedonya'dan! Örgütün paçavrasının tabelasını indirdiler

Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen, FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman Gazetesi'nin tabelası söküldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:33
FETÖ'ye bir darbe de Makedonya'dan! Örgütün paçavrasının tabelasını indirdiler

Makedonya'da faaliyetlerini birçok alanda devam ettiren FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü, ekonomik darboğaza giren ve en büyük gelir kaynakları olan Yahya Kemal Okullarında büyük öğrenci kaybına uğrayan FETÖ'nün kaynakları kuruyunca faaliyet gösterdiği alanları birer birer terk ettiğini söyledi. Kara, "İşte terör örgütünün yayın organı Zaman da Üsküp meydanındaki dev binada hem ofislerini kapattı, hem de tabelasını söktü. FETÖ'nün Makedonya'dan tamamen tasfiye edilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:33
  1. FETÖ
  2. Zaman gazetesi
  3. Makedonya
  4. tabelayı indirdiler
  5. FETÖ hamlesi

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