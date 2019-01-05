FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan bir yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay, bir uzman çavuş ile bir sivil memurun yanı sıra biri meslekten ihraç edilmiş, biri istifa etmiş 2 astsubay ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.