0553 313 94 23

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu

Trabzon merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:33
FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan bir yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay, bir uzman çavuş ile bir sivil memurun yanı sıra biri meslekten ihraç edilmiş, biri istifa etmiş 2 astsubay ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:33
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. Hakkari
  5. Diyarbakır
  6. Çorum
  7. Burdur
  8. Ankara
  9. fetö
  10. ankesörlü telefon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır'daki terör saldırısı
    1. Iğdır'daki terör saldırısı
    2. Robinho, resmen Medipol Başakşehir'de
    3. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    4. İran'da son iki yılda 30 ton..
    5. Alzheimer hastalığının belirtileri..
    6. Her 100 çocuktan 20'sinde astım..
    7. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    8. Şarküteride müşteriyi şoka sokan..
    9. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu
    10. Galatasaray kafilesi Antalya'da
    11. "Beklentimiz, verilen kararların..
    12. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'den hükümlü..
    13. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe..
    14. Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?
    15. Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca
    16. Bakandan yeni açıklama: O poşetler..
    17. "ABD'li heyetin şahit olduğu konularla..
    18. Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi..
    19. İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan..
    20. İYİ Parti Elazığ ilçe belediye başkan..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!