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Aktüel FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı
Aktüel

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:59:09 -
FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalandı.

Şüphelinin ikametinde bulunan 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.


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