FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı
İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalandı.
Şüphelinin ikametinde bulunan 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.