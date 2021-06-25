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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Onlarca tutuklama
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Gündem FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Onlarca tutuklama
Gündem

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Onlarca tutuklama

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 58 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:34:00 -
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Onlarca tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki gizli yapılanmasına yönelik 22 Haziran Salı günü soruşturma başlattı.

33'ü muvazzaf, 132 şüpheli hakkında İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muvazzaf şüphelilerden 3'ü albay, 2'si yarbay, 2'si de binbaşı rütbesinde.

Yakalanan ve adliyeye sevk edilen 58 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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