FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon!

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda aralarında teğmen ve astsubaylar ile bir polisin bulunduğu 10’u muvazzaf 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında teğmen ve astsubaylar ile bir polisin bulunduğu 10’u muvazzaf 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7'si 'etkin pişmanlık'tan yararlandı

FETÖ üyesi 15 şüpheliden 7’si “etkin pişmanlık“ hükümlerinden yararlanarak adli makamların talimatı üzerine emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer 8 zanlı ise dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Örgüt üyelerinden 1’i hakkında “Adli Kontrol” hükümleri uygulanırken, kripto 7 FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto FETÖ'cüler tespit edildi

Öte yandan soruşturmada, ordu içindeki örgüt üyelerinin tespiti için yeni bir yönteme başvuruldu. MİT’in de desteğiyle ankesörlü telefonlardaki kartların hafızalarına ulaşıldı; polisiye soruşturmalardan sıyrılmış çok sayıda kripto örgüt üyesi bu şekilde tespit edildi.

Güvenlik birimlerince “sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarına” ait HTS kayıtları incelendikçe ilerleyen dönemde TSK içindeki FETÖ üyesi yeni kripto isimlere daha ulaşılması bekleniyor.

Ankesörlü telefon soruşturmaları, örgüt üyelerini açığa çıkaran en somut delil olarak biliniyor.