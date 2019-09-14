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FETÖ'nün TSK yapılanmasına dev operasyon! Yüzlerce gözaltı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf toplam 223 astsubay rütbesindeki askeri personel şüpheli hakkında bugün saat:01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 farklı il ve KKTC'de eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:54
FETÖ'nün TSK yapılanmasına dev operasyon! Yüzlerce gözaltı

İstanbul dahil olmak üzere 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüpheli astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri kaydedildi. Astsubayların 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 08:54
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. TSK
  4. operasyon
  5. Vatan Caddesi
  6. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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