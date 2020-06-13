FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan eski askeri öğrenci R.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.