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Aktüel FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis
Aktüel

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:08:13 -
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında "imam" olduğu iddiasıyla yargılanan Mevlüt Tufan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tufan ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapması için sanığa söz verdi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Tufan, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Tufan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadığını iddia etti. Tufan, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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