FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"nin eylemleri gerekçeli kararda

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanığın örgütsel eylemleri gerekçeli kararda yer aldı.

Sanık H.Ç. hakkında yazılan 13 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve FETÖ'nün mahrem eyalet yapılanması anlatıldı.

Kararda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık H.Ç'nin, yargılama sırasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u 2 GSM hattı üzerinden kullandığının teknik verilerle tespit edildiği, kullanıcı adının "ali4601", ID numarasının "449955" ve son çevrim içi tarihinin de 19 Şubat 2016 olduğu belirtildi.

Sanığın, ByLock üzerinden haklarında işlem yapılmış birçok örgüt mensubuyla irtibat halinde bulunduğu bildirilen kararda, "Sanığın, ByLock'u birden çok kez kullandığının, uygulama üzerinden birçok örgüt mensubuyla irtibat halinde bulunduğunun, görüşme içeriklerinin örgütsel mahiyette olduğunun, örgütsel toplantılar hakkında ve yine örgütsel motivasyonu artırıcı mesajların paylaşıldığının belirlendiği tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kararda, "Ali" kod adını kullanarak sözde "ev abiliği, bölgeci, bölge talebe mesulü, bölge imamı ve Seyhan eyalet muhasebecisi" gibi görevlerle örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen H.Ç'nin, 650 sayfalık ByLock konuşma dökümü tespit edilen örgütün sözde "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" ile uygulamada arkadaş oldukları da anlatıldı.

- "Sohbet toplantılarında örgüt elebaşı Gülen'in kitaplarını okurdu"

Gerekçeli kararda itiraflarına yer verilen tanık F.Y. ise sanığı tanıdığını ve aynı üniversitede eğitim gördüklerini bildirdi.

Sanığın, örgütsel bağı kuvvetlendirmek amacıyla esnafa yönelik örgüt evlerinde toplantılar yaptığına dikkati çeken F.Y, şunları kaydetti:

"H.Ç'nin düzenlediği sohbet toplantılarında bulundum. Bu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okurdu. H.Ç, sorumluluğundaki 5 evin organizasyonunu yapardı, örgüt içerisinde 'Ali' kod adını kullanırdı. Esnaf, maddi anlamda evlere destekte bulunurdu. Onlarla irtibatı bölge imamı aracılığıyla sağlardık. H.Ç, FETÖ içerisinde bir süre 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttükten sonra 'bölge imamı' oldu, ardından başka bölgeye gitti."

- İnkar odaklı savunmaya üst sınırdan ceza

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında sanık H.Ç'nin FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Sanığın, FETÖ içerisinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle olan organik bağını ortaya koyduğu ve hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu anlatılan kararda, H.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediği ve üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı da yer aldı.

