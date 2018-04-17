FETÖ'nün 'Sohbet abisi' yakalandı!
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin Samsun Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla aranan Oğuzhan Yaman, yakalandı.17 Nisan 2018 Salı 14:46
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yaman, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen Yaman, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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