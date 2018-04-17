FETÖ'nün 'Sohbet abisi' yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yaman, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen Yaman, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.