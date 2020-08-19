FETÖ'nün sivil imamı, mahkemede böyle kıvırdı

Türkiye'yi sırtından hançerleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığı olan davaya sivil sanıklardan Harun Biniş'in esasa ilişkin savunması ile devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirilen duruşmaya sanıklarla taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden bir müddet önce Akıncı Üssü'ndeki telsiz gücünün düşürüldüğünü ileri süren Harun Biniş, darbe girişiminde kalkış yapan bir istihbarat uçağıyla olaylar esnasında uçuş gerçekleştiren F-16'lara müdahale edilmiş olabileceğini iddia etti.

Dava dosyasına giren ses ve görüntü kayıtlarında montaj olduğunu iddia eden Biniş, bu kayıtlarda tahrifin de mümkün olduğunu ileri sürdü.

Bylock kullandığına dair tespitleri kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü iel bağına ve örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin somut bir delil olmadığını savunan FETÖ sanığı, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığına dair tespitleri de reddetti.

Biniş, darbe toplantısına katıldığıyla ilgili tanık beyanlarını yalanlarken, sivil imam da olmadığını öne sürdü.

Davanın devamına yarın devam edileceği bildirildi.

Görüntülerine 'montaj' dedi

Örgütün sivil imamı olduğu ifade edilen Harun Biniş, ilk defa 9 Temmuz 2018 tarihinde hakim karşısına çıkmış ve darbe girişimi ile bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürmüştü.

Biniş, Akıncı Üssü'nde çekilmiş fotoğraflarını 'montaj' diyerek yalanlamış, darbe toplantılarında bulunduğuna ilişkin itirafçı beyanlarını da reddetmişti.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Görülen davanın 21 Ocak 2019 tarihindeki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, darbenin sivil yöneticilerinden olduğu bildirilen Biniş'in "Anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.