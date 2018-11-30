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FETÖ'nün "polis imamları"nın eşleri adliyede!

4 ilde FETÖ/PDY'nin "polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:29
FETÖ'nün "polis imamları"nın eşleri adliyede!

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlem tamamlandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 9 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

ByLock ve Eagle...

FETÖ/PDY'ye yönelik 27 Kasım'da Samsun, Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları ileri sürülen 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:29
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. fetö
  6. Polis mahrem imamları
  7. polis mahrem imamlarının eşi
  8. Adliye
  9. emniyet

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  • cccccc1 sa önce
    Okur nikli kardeş inan ki fetö sevgisi yüzünden dün akpye oy verenler bugün hdpye chpye oy dileniyor sağda solda otobüste.Ha şunu da belirteyim darbe girişiminde laiklerin de parmağı var bunu yazın bir kenara.
  • okurokur1 sa önce
    bir müslüman olarak ne kadar acı bir görüntü.dindarların olduğu iktidarda,dindar insanların kelepçelenerek götürüldüğü,kardeşin kerdeşe kırdırıldığı günleri tekrar yaşıyoruz.bunlar eğer gerçekten hala fetö şerefsizinin peşinde iseler çeksinler cezalarını.değilse rencide edilmemeli.
Bugünkü Akit

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