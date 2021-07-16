FETÖ’nün piyonu Kılıçdaroğlu cevap ver! Akın Öztürk bombalama emri verdiğinde ne yapacaktın?

FETÖ militanları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde darbeyi sulandırmak amacıyla sosyal medya üzerinden kirli bir kampanya başlattı.

Milletin oyuyla göreve gelen Başkan Erdoğan'ı kendisine bakmadan "diktatör" olmakla itham eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın bir kariyeri yok ki. Diktatörlerin darbecilerin bir kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar. Türkiye şu anda bir darbe süreci içinde" şeklindeki skandal sözlerinin yer aldığı görüntüleri kullanan FETÖ'cüler, "15 Temmuz Tiyatrosu" adlı bir videoyu sosyal medya üzerinden dolaşıma soktu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde FETÖ'cülerin darbenin yıl dönümünde yaptıkları algı operasyonu ele alındı.

FETÖ mensubu savcıların ve hakimlerin yargıya girmesi sürecinin CHP zihniyetinin ürünü olan Mehmet Moğultay döneminde başladığını aktaran Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bilgiler paylaştı.

FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün AK Parti tarafından görevden alınmasının ardından CHP'lilerin "AK Parti yargıya operasyon çekiyor" diyerek yaygara koparmaya çalıştığını hatırlatan Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer Kılıçdaroğlu 20 Temmuz'u daha fazla önemsiyorsa, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında herhangi birşey söylemeden 20 Temmuz'da OHAL ilan edilerek bir sivil darbe yapıldı diyorsa kendi çözümünü söylesin. 15 Temmuz nedir çıksın anlatsın."

Kılıçdaroğlunun açık açık FETÖ hakkındaki düşüncelerini anlatması gerektiğini belirten Karahasanoğlu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan bahsetmeden 20 Temmuz sivil darbe diyor. Adamlar gelmiş sana silah sıkıyor, bomba atıyor. OHAL ilan etmeyip ne yapacaksın? Akın Öztürk bombalama emri vermiş. Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, Özel Harekat Polislerini bombalayın demiş. Sen OHAL olmadan bu adamları nasıl atacaksın askeriyeden? Yüksek Askeri Şura kararıyla atacaksın. O dönem Yüksek Askeri Şura üyelerinin yüzde 70'i FETÖ'cü. Nasıl yapacaksın bu işi?"