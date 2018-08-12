FETÖ'nün para baronlarına 1 milyar liralık büyük darbe!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans baronlarının Türkiye'deki şahsi mal varlıkları tespit edildi. Örgütün finans merkezi olduğu gerekçesiyle 2015'te el konulan Kaynak Holding'in de ortakları arasında yer alan, FETÖ'nün elebaşları arasında bulunan ve birçoğu 17-25 Aralık'tan sonra firar eden Çetin Hakkı Şaşmaz, Ali Akbulut, Behçet Akyar, Hamit Çiçek, İzzet Akyar, Mehmet Demircan, Mehmet Gözütok, Mehmet Sungur, Naci Tosun, Sait Keleş ve Selim Şenocak'ın da aralarında olduğu kişilerin yüzlerce arsa, apartman, dükkân ve ofisi bulundu. Şahsi mal varlıkları için atanan kayyumların tespit ettiği gayrimenkullerin 350-400'ü bulduğu, değerinin de 1 milyar TL civarında olduğu belirtildi.

EN ÇOK GAYRİMENKUL ŞAŞMAZ'DA

Bank Asya'nın ana hissedarlarından olan, kayyuma devredilen Ortadoğu Tekstil ile BJ Tekstil'in eski sahibi, örgütün medya organı Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini yapan Ali Akbulut'un Malatya, İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Tekirdağ'da 11 taşınmazı bulunuyor. Aker Eşarp'ın sahibi Behçet Akyar'ın İstanbul'da 7 gayrimenkulü tespit edildi. Kaynak Holding'in eski sahipleri arasında en çok gayrimenkulü bulunan ise Çetin Hakkı Şaşmaz. Şaşmaz'ın Ankara, İstanbul, Mersin'de şahsi kayyum atanan 302 adet taşınmazı bulunuyor.

TOSUN'UN MAL VARLIĞI AZMIŞ!

Kaynak Holding'in eski başkanı Naci Tosun'un Antalya ve Konya'da 5 adet gayrimenkulu var. Hamit Çiçek'e ait İstanbul ve Erzurum'da 12, İzzet Akyar'a ait İstanbul'da 3, Mehmet Demircan'a ait İstanbul ve Antalya'da 6, Sait Keleş'e ait İstanbul'da 3, Selim Şenocak'a ait İstanbul ve Balıkesir'de 7, Mehmet Gözütok'a ait İstanbul'da 26 adet gayrimenkul tespit edildi. Mehmet Sungur'un 44 adet (İstanbul ve Samsun'da) gayrimenkulü kayyuma geçti.

2015'TE EL KONULMUŞTU

Kartal'daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda, Paralel Devlet Yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe 2015 yılında el konulmuş ve kayyum atanmıştı.

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAK

FETÖ'cü işadamlarının sahibi olduğu apartman, dükkân ve ofislerin bir bölümünde kiracıların bulunduğu belirtiliyor. Şahsi mal varlıkları için atanan kayyumların tespit ettiği gayrimenkuller 350-400'ü buluyor. Bunlarla ilgili değer tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 milyar TL'yi bulan taşınmazlar satılacak.

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAĞIYDI

Eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Kaynak Holding, el konulup kayyum atanmadan önce FETÖ'nün en büyük finans trafiğinin yaşandığı yerdi. Holdingin ortakları da örgütün en önemli isimleri arasında yer alıyordu. Kaynak Holding yöneticileriyle ilgili hazırlanan iddianamede, holding ve bağlı şirketlerin örgüt adına sisteme sokulacak paraları yurtiçi ve yurtdışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finanse ettiği belirtiliyordu.