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Gündem FETÖ’nün 'mahrem izdivaç' yapılanmasına baskın: 26 mankurt yakalandı
Gündem

FETÖ’nün 'mahrem izdivaç' yapılanmasına baskın: 26 mankurt yakalandı

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FETÖ’nün 'mahrem izdivaç' yapılanmasına baskın: 26 mankurt yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün “kamu mahrem yapılanması” ve “kamu mahrem izdivaç yapılanması”na yönelik soruşturmasında 15 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26’sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre 15 ilde FETÖ’nün "kamu mahrem yapılanması ve kamu mahrem izdivaç yapılanması"na yönelik eş zamanlı operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda, FETÖ/PDY’nin "Kamu Mahrem Yapılanmasında" faaliyet gösterdiği ileri sürülen 1 şüpheli ile "Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli hedef alındı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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