FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serkan Okçu ile avukatı hazır bulundu.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yapan astsubaylardan sorumlu öğretmen olduğu ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddialarını kabul etmeyen Okçu, hakkındaki tanık ifadelerinin de doğru olmadığını öne sürdü.

Tanıkların hiçbirini tanımadığını savunan Okçu, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okçu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğun devamına hükmetti.

ESKİ KOMİSER YARDIMCISINA HAPİS CEZASI

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmada ise tutuksuz sanık eski komiser yardımcısı T.G.İ. ile avukatı hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen hafıza kartında "A5" koduyla kodlanan T.G.İ, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddialarını reddetti.

Asayiş, çocuk ve kaçaklılık şube müdürlüklerinde görev yaptığını kaydeden T.G.İ, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanık T.G.İ'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.