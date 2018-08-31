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FETÖ'nün "mahrem imamı" yakalandı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem imamı' olduğu belirlenen zanlı yakalandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:19
FETÖ'nün "mahrem imamı" yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maliye Bakanlığında vergi müfettişi olarak görev yaparken ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyeliği/yöneticiliği suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın Kayseri'de bir ikamette saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda M.A, pijamasıyla kaçmak isterken yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra polis ekiplerini sahte kimlik vererek yanıltmaya çalışan ancak gerçek kimliği tespit edilen zanlının, FETÖ'nün "mahrem imam"larından olduğu belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:19
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  2. FETÖ/PDY
  3. kayseri
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