FETÖ'nün lise yapılanması işte böyle işliyormuş!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan eski astsubay A.B. (23) hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan ifadesinde itiraflarda bulunan A.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.



A.B, ifadesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde lise üçüncü sınıf öğrencisiyken bir gün okul müdürü Z.Ö'nün kendisini ve bir grup arkadaşını odasına çağırdığını söyledi.



''SİZLERİ POLİS, ASKER YAPACAĞIM''



Z.Ö'nün odasına gittiğinde içeride 10-15 kişi olduğunu anlatan A.B, "Lisedeki okul müdürümüz, ben ve bir grup arkadaşıma 'Sizleri polis, asker yapacağım. Yalnız bunu arkadaşlarınıza söylemeyin. Sadece sizin haberiniz olsun.'dedi. Daha sonra kendisini 'Bilal' olarak tanıtan bir kişi arayarak FETÖ/PDY'ye ait bir dershanenin yakınlarındaki bir yurda çağırdı." diye konuştu.



Yurda gittiğinde bazı sınıf arkadaşları ile iki kuzenini de gördüğünü dile getiren A.B, şöyle devam etti:

"Orada da 15-20 kişi olduk. Odaya 'Bilal' adlı şahıs geldi ve elinde bir liste vardı. Aynı okulda okuyan kişileri grup yaptı. İsmini okuduğu kişilerin başına bir kişi vererek, 'Onu takip edin.' diyordu. Sonra sıra bize geldi. Ben, İ.U, B.U, ve M.B'ye 'Abinizi takip edin.' dedi. 'Bekir' kod adlı kişi, bizi yurdun bir odasına aldı. Bize yönelerek 'Ben sizi ararım, sizi başka bir yere çağıracağım, orada görüşürüz. Kimse buraya geldiğinizi bilmesin, duymasın hatta kız arkadaşınız varsa ona bile kesinlikle söylemeyin.' dedi."

Bir süre sonra "Bekir"in annesinin telefonundan kendisine ulaştığını ve bir eve çağırdığını anlatan A.B, eve grup halinde değil, tek tek gelinmesi talimatının verildiğini söyledi.



A.B, eve gittiklerinde de çeşitli talimatlar verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Orada 'Bekir' bize 'Bu evi artık biliyorsunuz. Çıkışta da evden tek tek çıkarsınız. Bu evde benden başka kimseyle muhatap olmayın.' dedi. Eve gelen başka birisi bizi gördüğünde sadece selam verip çıkardı. Bizimle 'Bekir' adlı şahıs dışında kimse muhatap olmazdı. Eve ayrı ayrı girer, ayrı ayrı çıkardık. İki haftada bir bu eve çağrılırdık. Bu eve 'Halit' kod adlı şahsın yanında gelen H.Ö.M, bize Fetullah Gülen'in kitaplarını okur, bize açıklamalar yapardı."



ARTIK KOD ADLARINIZI KULLANACAKSINIZ

A.B, bir yıl sonra "Halit" isimli kişinin kendisi ve arkadaşlarına, "Artık kendi adınızı kullanmayın, bizim yanımızda olduğunuzda veya sizi tanıyanların dışında bir ortamda size vereceğimiz isimleri kullanacaksınız. Kendi aranızda olsa bile bizim verdiğimiz isimleri kullanın, ağzınız alışsın.' dediğini belirterek, "Örgüt tarafından bana 'Yusuf' kod ismi verildi. Daha sonra da 'Sen Kara Kuvvetleri sınavına gireceksin, oraya uygunsun.' denildi. Jandarmanın sınavlarına girmek istediğimi belirtince onlar, bana 'Sen bizi dinle, Kara Kuvvetlerinin sınavına gir.' dediler." şeklinde konuştu.



Daha sonra kendisi gibi "Yusuf" kod ismini kullanan kişiyle tanıştığını, onun yanındaki kişinin de mülakat provası yaptığı beyanında bulunan A.B, şunları anlattı:

"O kişi bir gün evdeyken 'Askeriyeye ve polisliğe gireceksiniz. Size ön mülakat yapacağım, orada mülakat nasıl oluyor, yaşayın ve görün.' dedi. Bize ayrı ayrı odalarda tek tek mülakat yaptı. Her soru için puanlama yapıyordu. Bize mülakat yapan sarışın kişi, 'Eğer size mülakatta 'Abileri tanıyor musunuz?' diye sorarlarsa kendi abinizi ve kardeşinizi söyleyin, bizden kesinlikle bahsetmeyin.' dedi."



ÖRGÜT FALİYETLEERİNE ASKERİ LİSEDE DE DEVAM ETMİŞ



A.B, 2013 yılında hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı hem de Jandarma Genel Komutanlığı astsubay okullarının sınavlarına girdiğini, her ikisini de kazandığını ancak tercihini jandarma sınıfından yana kullandığını söyledi.

Askeri okulda da yanına gelen M.Ç'nin haftalık izne birlikte çıkacaklarını söylediğini belirten A.B, gittikleri Ulus'taki evde lise yıllarında kendisiyle ilgilenen "Yusuf" kod adlı kişiyle karşılaştığını kaydetti.

Daha sonra onunla farklı bir eve gittiklerini söyleyen A.B, "Onunla şu an gitsem dahi bulamayacağım bir eve gittik. Yusuf bize 'Bu eve iki haftada bir geleceğim. Ulus'ta aynı yerde buluşup, buraya geleceğiz. Ben Hatay'a geri döneceğim. Geldiğim ve gittiğim araç firmalarını farklı kullanıyorum.' dedi. Askeri okul sürecinde gittiğimiz evde bize Fetullah Gülen'le ilgili sohbet yaptılar. İki haftada bir bu evde toplanıyorduk. Bu evde ben, M.Ç. ve A.T. oluyordu. Yusuf bize Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyordu." ifadelerini kullandı.

A.B, okuldan 2015 yılında mezun olduğunu ve atamasının yapıldığını anlattı.