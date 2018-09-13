0553 313 94 23

FETÖ'nün "kötü polis" oyunu deşifre oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan H.E, örgütün "kötü polis" oyununu deşifre etti. H.E, "Polislerin işkence ettiğinden bahsediliyordu. Teslim olduğumda yapılacak kötü muameleden korktum. Bu da FETÖ'nün bir algı oyunuymuş" dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:43
FETÖ'nün "kötü polis" oyunu deşifre oldu!

Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan H.E. ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin "Bir yıl neden kaçtın?" sorusuna sanık H.E, "Ben esnafım. Hakkımda dava açıldığını öğrenince korktum. Bu yüzden de saklandım." dedi.

H.E, kendisini ifade edebilen bir insan olmadığını ileri sürerek, "Polisler geldiğinde evde yoktum. Sonradan öğrendim. Gelen kişiler Konya'dan arandığımı söylemiş. Benim Konya ile bir bağlantım yok. Bu yüzden biraz bekledim. Teslim olduğumda yapılacak kötü muameleden korktum. Bu da FETÖ'nün bir algı oyunuymuş. Polislerin işkence ettiğinden bahsediliyordu. Yakalandıktan sonra kötü bir muamele ile karşılaşmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:43
  1. Konya
  2. FETÖ
  3. Eskişehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratcan'ın katili 16 sene önce de cinayet işlemiş
    1. Muratcan'ın katili 16 sene önce de..
    2. Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu
    3. Şanlıurfa Viranşehir’de pamuk hasadı..
    4. Meteoroloji'den İstanbul için sel..
    5. Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıları..
    6. Parmak kadar çocukta alerji olur mu?
    7. Burak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması!
    8. Emziren anneler karaciğerinize özen..
    9. Adıyaman'da şiddetli fırtına çatıları..
    10. Giresun'da teröristler, çaldıkları..
    11. Ürdün ve Suriye'den 'sınır kapısı'..
    12. Mersin'in Tarsus ilçesinde eve..
    13. Muğla'da yağış, Ölüdeniz’in rengini..
    14. Varis ağrılarınızı azaltmaya yönelik..
    15. Burdur'da otomobil devrildi: 2 kişi..
    16. Temizliği daha kolay hale getirmek..
    17. Zonguldak'ta öz annesini öldüren..
    18. Yunanistan'daki plajda çökme: 7 kişi..
    19. ABD'den Rusya ve Çin'e yeni..
    20. Havalimanında valizden çıkan cihazlar..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!