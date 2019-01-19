FETÖ’nün kanlı planı ortaya çıktı! Darbeci hainler iç savaş planı yapmış

2013 yılında, Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan küresel güçler ve içimizdeki işbirlikçilerin, masum insanları ‘ağaç’ bahanesiyle kandırarak Türkiye’yi iç savaşa sürüklemeye çalıştığı Gezi Parkı eylemleri başlatılmıştı. Aynı senaryonun FETÖ militanları tarafından da kullanılacağı ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)darbe girişimini organize eden sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürer'in odasında bulunan materyallerin konulduğu koli mahkeme talebiyle açıldı. İncelemenin ardından 22 Aralık 2018'de 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen belgelerde Türkiye'yi bölme planı bulundu. Planda, Türkiye'deki siyasi tablonun analizi yapıldıktan sonra partilerin oy dağılımı, etnik gruplar, kaos çıkarılması öngörülen şehirlerin özellikleri, muhalefet partileri ve liderlerine ilişkin tespitler yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'den koparılsın

Planın "Çok Önemli" başlığı altında Türkiye'de iç savaş çıkarmak ve kaos oluşturmak için bazı Alevi grupların silahlandırılması gerektiği belirtiliyor. Alevilerin desteklenmesi için çok çalışılması gerektiği ifade edilen planda, "Aleviler, içlerinde bir ya da iki grup hariç olmak üzere silahlı mücadeleye yöneltilmemelidir. Aleviler, vandalizm şeklindeki eylemler ve uzun süreli eylemlerde çok faydalıdırlar" iddiasına yer veriliyor. Planda, Güneydoğu Anadolu'da halk isyanı çıkarılarak, bölgenin Türkiye'den koparılmasının sağlanması, küçük, dar bölge yönetim şekillerine geçilebileceği kaydediliyor.

HDP ile temasa geçilmeli

Darbe girişiminden önce hazırlandığı anlaşılan planda, "Türkiye Genel Seçimleri" başlıklı bölümde, siyasi partilerin 2015'te yapılan 7 Haziran seçimlerinde alabilecekleri oy oranı tahminlerine yer veriliyor. Seçimlerden önce AK Parti'de değişim yaşandığı, CHP'de ise herhangi bir değişimin yaşanmadığı anlatılan planda, "CHP temsilcileriyle görüşme yapmak suretiyle ivme kazandırılması ve parti içinde bir değişim yapılabilmesinin telkin edilmesi gerekmekte, durumun aynı şekilde devamı halinde geçmişte alınan sonuçların esiri olacağımız unutulmamalıdır" ifadeleri yer alıyor. Seçimlere müdahale edilmediği takdirde AK Parti'nin yüzde 47, CHP'nin ise yüzde 24 oy alabileceği, HDP'nin de baraj altında kalabileceği belirtilen planda, "Ancak HDP ile temasa geçilirse ve vaziyetleri düzeltilebilirse barajı aşabilirler. Bu da güç dengelerini tepetaklak edecek bir sürpriz olur. Solcu parti ve iki demokratik solcu partinin Alevilerle ittifakının çözülmesi gerekiyor. Seçimlerden önce Erdoğan'ın oyunu, milliyetçi ve mezhepçi kesime karşı zayıflatmak, kargaşa ortamı oluşturmak ve Türkiye'nin güneyinde istikrarsızlığı sağlamak için Alevilerden faydalanılabilir. Bu durum Erdoğan'ın hazırladığı, iç dengeleri kendi lehine çevirmek için değişiklikler yaptığı hükümet gücünü yüzde 50 ile sarsacaktır" ifadelerine yer veriliyor. Planın "Seçimler Öncesinde, Esnasında ve Sonrasında İstanbul'u Kaos Haline Sokmak" başlıklı bölümünde ise genel seçimlerden önce İstanbul merkezli büyük çaplı kanlı bir kaos hedefleniyor.

Seçimlerden önce kanlı kaos

İstanbul haritası üzerinde rakamla kodlanan semtlerde yapılacak provokasyona ilişkin detaylı bilgilerin verildiği planda, özellikle mezhebe dayalı bir iç savaş planlandığı ortaya konuluyor. Kaos çıkarılacak semtlerde saha çalışmaları yapıldığı bilgisine de yer verilen planda, özellikle denize bakan semtlerde istenilen başarının sağlanabileceği belirtiliyor.

Sivilleri isyana teşvik edeceklermiş

Planda yer alan karanlık senaryoda, "Güneyde sivil isyan çıkarılabilir. Yeni yönetimler oluşturulmalı, en dar sınırları garanti ederek onlarla dışarıda görüşülmelidir. Göz yaşartıcı gaz geçirmeyen maske, gıda maddesi, yolu kesmek için lastikler gibi gelecekte gerekli olacak ihtiyaçları temin edebilmeleri için onlara mali destek sunulmalıdır. Öte yandan, aralarında ve dış dünyayla iletişim kurabilmeleri için internet desteği verilmelidir. Erdoğan'ı uluslararası baskı altına almak için gece 00.00'dan önce 'yabancı gazetecileri' olayların olduğu bölgelere geçirmek gerekmektedir. Durumu kontrol altına alabilmek için Erdoğan, gerçek mermi, makineli tüfek kullanmaya yönelecektir. Buna yönelmesi halinde, güney bölgesi isyan haline bürünecektir. Özellikle Kürtlerin isyanıyla meşgul olunduğu sırada dengeli bir çalışma yapılırsa isyancı gruplara lojistik desteğe ihtiyacın olmayacağı değerlendirilmektir. Maddi imkanların sağlanması halinde Türkiye'de her şeyi satın almak mümkün" ifadesine yer verildi.

İşte o kaos haritası