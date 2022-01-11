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Yerel FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Yerel

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 09:05:00 -
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin Ankara merkezli 26 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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