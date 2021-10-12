FETÖ’nün itinden Türkiye’ye müdahale çağrısı

MÜNÜBE YILMAZ

15 Temmuz darbe girişimini 3 ay önceden fısıldayan Michael Rubin, yine Türkiye ve Tayyip Erdoğan’a kin kustu. Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’te kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin Suriye ve Irak’taki varlığının işgal olduğunu ima etme hadsizliğinde bulunan Neo-Con'ların akıl hocası, Erdoğan’ın Kürt mahallelerini etnik olarak temizlediği iftirasını attı. Bölgesinde söz sahibi olan güçlü bir Türkiye’den duyduğu rahatsızlığı “Erdoğan mevcut statükoyu paramparça ediyor” sözleriyle bir nevi itiraf eden Pentagon'un gayri resmi sözcüsü, Kapalı Maraş’ın açılmasından ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığından hoşnut olmadığını da gizlemedi.

FETÖ okullarına destek verdi

Pensilvanya şeytanı Fethullah Gülen'e ait okullara el konulmasına içerlendiğini de saklamayan Rubin, “Katar ve Somali'deki üsler Türkiye'yi gerçek bir bölgesel güç yapıyor. Türkiye'nin küresel sahnedeki diplomatik ve ekonomik vekilleri Ankara’nın sınırları dışında uygulamak istediği gücü kontrol etmeli. Yönetiminin 18 yılında Türkiye'yi kendi içinde ve dünya sahnesinde dönüştüren Erdoğan'ın hırsı, Türkiye'deki Osmanlı mirasını canlandırmaktan ve Türkiye'yi bölgesel bir oyuncu yapmaktan daha büyük. Türkiye müttefik değildir ve bir daha asla olmayacaktır” dedi.