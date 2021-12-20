FETÖ’nün ‘ihanet’ kumpasları deşifre olmaya devam ediyor: FETÖ’cü savcı bakın neler yapmış!

Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan FETÖ kumpasının dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre, Zeren'in soruşturma dosyasında olan bir klasörde yüksek yargıdaki önemli isimlere de kumpas kurulmaya çalışıldığı ancak bu klasörün kayıp olduğu öğrenildi. FETÖ'cü savcının kumpasla cezaevine atılan Zeren'in ablası ve eniştesine de soruşturma açmaya kalkıştığı da belgelendi.

Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kayıp klasör iddiası

Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.

Ablası ve eniştesine soruşturma açmasına çalışmış

Ömer Zeren'in Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı dönemde, kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in ziyarete gelen ablası Gülcan K. ile eniştesi Orhan K. hakkında da soruşturma açmaya çalıştığı öğrenildi.