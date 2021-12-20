  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devleti hedef alan Ali Babacan’a tepki yağıyor! Bakan Varank'tan efsane ayar

Fenerbahçe taraftarı, Koç'un Türkçe Olimpiyatlarına sponsorluğunu unuttu mu?

Taliban’dan şok açıklama! Son 20 yılda ilk kez oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki

Tayyar'dan kameramanı tokatlayan Sarıkaya'ya sert sözler

Stoğa alınmış 14 sıfır cip görüntülendi!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "6 sıfır atarken 'Taksim'de anırırım' diyenler şimdi de aynı şeyi söylüyor"

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitti

Maskesi düşen Muharrem Sarıkaya'dan geri vites! İşçi-emekçi haklarından dem vuran Habertürk skandalı, kuru bir 'özür'le mi geçiştirecek?

Hani 'bir anlık' olmuştu! Muharrem Sarıkaya'nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!
Gündem FETÖ’nün ‘ihanet’ kumpasları deşifre olmaya devam ediyor: FETÖ’cü savcı bakın neler yapmış!
Gündem

FETÖ’nün ‘ihanet’ kumpasları deşifre olmaya devam ediyor: FETÖ’cü savcı bakın neler yapmış!

Terör örgütü FETÖ’nün yeni kumpasları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye bir yandan örgütle mücadelesini sürdürürken diğer yandan ise yeni kumpas dosyaları deşifre oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:05:00 -
FETÖ’nün ‘ihanet’ kumpasları deşifre olmaya devam ediyor: FETÖ’cü savcı bakın neler yapmış!

Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan FETÖ kumpasının dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. 

Sabah’ın haberine göre, Zeren'in soruşturma dosyasında olan bir klasörde yüksek yargıdaki önemli isimlere de kumpas kurulmaya çalışıldığı ancak bu klasörün kayıp olduğu öğrenildi. FETÖ'cü savcının kumpasla cezaevine atılan Zeren'in ablası ve eniştesine de soruşturma açmaya kalkıştığı da belgelendi.

Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kayıp klasör iddiası

Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.

Ablası ve eniştesine soruşturma açmasına çalışmış

Ömer Zeren'in Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı dönemde, kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in ziyarete gelen ablası Gülcan K. ile eniştesi Orhan K. hakkında da soruşturma açmaya çalıştığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay