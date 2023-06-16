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Yerel FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2023-06-16 08:58:00 -
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlenen 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma istikametinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt üyelerinin kendi aralarında “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı ve firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla ‘güvenli ev’ olarak kullandığı gizli hücre evleri tespit etti.

Bu hücre evlerinde saklandıkları ve sahte kimlik kullandıkları belirlenen 21 FETÖ üyesinin yakalanması için bu sabah operasyonun düzenlendi.

Bu hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile 2 bin dolar ve bin 770 Euro para ele geçirildi.

Yakalanan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, firari durumda olan 3 FETÖ dersinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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