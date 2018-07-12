FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 13 kişi gözaltında

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı olan bazı şüphelilerin örgüt tarafından kurulan hücre evlerinde kaldıkları bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda içlerinde örgüt yöneticilerinin de olduğu 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA