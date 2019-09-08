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FETÖ’nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı

Adana’da FETÖ’nün hücre evinde yakalanan öğretmenlikten ihraç edilmiş kadın tutuklandı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:25
FETÖ’nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı

Adana’da FETÖ’nün hücre evinde yakalanan öğretmenlikten ihraç edilmiş kadın tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir evin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hücre evi olarak kullanıldığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine eve baskın düzenledi.


Polis baskınında FETÖ üyesi olduğu öne sürülen H.B. isimli bir kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise polis çok sayıda dijital malzemeye el koydu. Zanlının terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullandığı ileri sürüldü.


Ayrıca kadının FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği de öğrenildi. Kadın emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:25
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