  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı.
Aktüel

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:01:57 -
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!
Gündem

Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddederek yeni bir skan..
Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
Gündem

Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı

Hatay'da Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının talimatını PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay