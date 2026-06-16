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Gündem MLKP terör örgütüne operasyon! Komünist derginin arkasından bakın ne çıktı
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MLKP terör örgütüne operasyon! Komünist derginin arkasından bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
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MLKP terör örgütüne operasyon! Komünist derginin arkasından bakın ne çıktı

Marksist Teori Dergisi kanalıyla MLKP terör örgütüne finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, düzenlenen baskınla örgüt paraları, dijital materyaller ve 8 yayına el konulurken; hedefteki 4 şüpheliden 1'i gözaltına alındı, yurt dışındaki 2'si için ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi’nin, MLKP silahlı terör örgütünün finansmanı için paravan olarak kullanıldığı tespitleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri ve HTS kayıtlarından, dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen meblağların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

 

Örgütün hücre evinde kalan ve aktif çalışma kaydı bulunmayan bir şüphelinin evinde, farklı bölümlere saklanan bir miktar para, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergiye ve dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yurtdışında bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

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