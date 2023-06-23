FETÖ'nün gizlenme yönergesi ortaya çıktı! Tüm şifreler deşifre edildi...

FETÖ, yurt içinde aranan ve kendini gizlemeyi başaran örgüt elemanları için “Tedbirname” çıkardığı belirlendi. Tebligatnamede, kaçak olan ve açığa çıkmamış örgüt elemanlarının nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor. “Tedbirname”yi sadece yazı içindeki şifreleri bilenler anlayabiliyor. Gizli evler için “pansiyon”, aranan FETÖ’cüler için “raporlu”, yapılmaması gerekenler için de “yasaklı meyve” şifreleri kullanılıyor.

Aydınlık gazetesi, FETÖ’nün üst yöneticilerinden olan molla imamlar ile bilişim uzmanlarının birlikte hazırladıkları belgeye ulaştı. “Tedbirname” denilen belgede, örgüt üyelerinin baskın ve yakalanmalardan korunmak için nasıl yaşamaları, davranmaları, giyinmeleri gerektiği, hangi yollarla ve teknolojik cihazlarla iletişime geçecekleri anlatılıyor. Bu konuda belirlenen kurallar örgüt üyelerine bildiriliyor. Bu arada, “Tedbirname”de yer alan şifreler de çözüldü. Buna göre şifreli sözcükler ve anlamları şöyle:

Pansiyon: Gizli hizmetin sır evleri yani gaybubet evlerini.

Raporlu denilenler: Şu an saklanan ve yakalanmayanlar.

Raporlu olmak: Sırlanmış ve gizlenmiş olmak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sınav: Emniyet ve jandarma operasyon ve baskınları.

Yasaklı meyve: Yapılmaması gerekenler.

“Tedbirname”de “Pansiyonlara geçiş ve yaşam kuralları / Raporluların ön hazırlık yapması” başlığının altında şunlar yer alıyor:

"Sınav beklentisi olan arkadaşlar öncelikle sınav olması durumunda nasıl bir yol izleyerek adresinden ayrılacağını planlamalı, aynı binada oturan tanıdık biri veya boş bir daire veya boş müsait teras varsa acil durumlar için bunu ayarlaması iyi olur. Bazen sınavı haber alamıyoruz ya da geç haberimiz olabiliyor. Böylesi bir durumda boş olan boş dairede veya komşusunda bekleme yapıp polisler gelip ayrıldıktan sonra adresten ayrılabilir."

Teknik olarak; telefonlar bizi en çok ele veren açıklarımız, arkadaşımız sınav bekliyorsa alternatif iletişim cihazı ayarlamalı. Başkası adına kayıtlı bir vınn (tplink M5230 serisi olabilir veya normal hatlı bir telefon alınarak wifi paylaşım verilebilir) hazır ederek tablet veya eski hattında kullanmadığı telefon üzerinden (burası önemli, kullandığınız telefona yeni hat takılması fayda getirmez) wifi ile bağlantı kurup iletişim kanallarının hazır olmasında yarar var. Yani dijital anlamda sıfır hiç kullanılmamış bir yedeğimiz olsun.

Gizli haberleşme!

Sınav bekleyen arkadaşlar kendi kullandıkları telefon hattından tanımlı mail whatsapp ve viber gibi iletişim kanallarını silip, wifi üzerinden TNG kullanabilirler. Böylelikle sınav öncesi bulundukları yerden baz ve sinyal vermemiş olurlar. Fakat sınav sonrası için bu durum geçerli olmayıp, yeni sıfır dijital yedeğinizi kullanmaya başlamalısınız. Bu sebeple her şeyden önce teknik anlamda hazır olmalı ve olasılıklar karşısında gidecek uygun bir hedef evinizin olması gerekmektedir.

Ayrıca sınav öncesinde aile (anne-baba-eş) duruma göre haberdar edilmeli. Gerekirse detaylı bir şekilde izah edilerek "raporlu hali" aileye anlatılmalıdır. Uzun süre görüşülemeyebileceği, telefonlarda bu hususlarda konuşulmaması gerektiği ve ulaşılamaması durumunda merak edilmemesi gerektiği gibi. Genel bir vekaletin de bir yakınınıza verilmesi sizi oldukça rahatlatacaktır.

“Sınav anında kaybolabilme” başlığının altında da şu öneri yer alıyor: “Arkadaşlar bir sınav durumunda acil evden ayrıldıklarında kalabilecekleri bir yeri önceden ayarlamalılar. Bu kesinlikle anne ve babasıyla kardeşlerinin, eşinin ve kendi ailesinin evi olmamalıdır.”

Yapılmaması gerekenler

Pansiyonlarda kalırken, kontrolsüz bir şekilde aile görüşmesine gidilmesi.

Bizimkiler hemen iki sokak ötede denilip, gece gündüz belli vakitlerde görüşülmeye çalışılması.

Kısa süreliğine bir çıkıp hemen döneceğim denilip, ailelerin yanına uğranması

Pansiyon için alışverişe çıkıp, arada çocukları da göreyim diye ailenin yanına gidilip gelinmesi, n Aile üyelerinden her hangi bir üyesinin pansiyonlara getirilmesi, burada çok kısa sürede olsa misafir edilmesi.

Aile ziyareti yasak

“Tedbirname”nin “Pansiyonlarda ziyaretçi kabulü” başlığının altında aile ziyaretlerine güvenlik önlemi nedeniyle karşı çıkılıyor:

Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Bugüne kadar evlerinize çeşitli kereler ziyaretler ve farklı arkadaşlarına gelmiş gitmiş olabilir. Fakat artan riskler bu konuda yeni önlemler alınmasını zaruri kılıyor. Bu sebeple, ev ziyaretleri zaruret hali dışında veya ev ile ilgilenen kişi dışında kesinlikle olmamalıdır. Bu mesele oldukça önemli ve azami derecede dikkat gerektiriyor. Unutmayın ki her ziyaretçi sizler kadar tedbir kurallarına uymayabiliyor. Teli açık kalabiliyor, takip yiyebiliyor vs. Bu sebeple daha fazla detaylandırmadan bu bahsi kapatıyoruz.

'Eşiniz dahi bilmesin'

Bir diğer husus ise ailelerin sizleri pansiyonda görmek istemesidir ki bu da yasaklı meyve grubundadır. Aile üyelerinizden hiçbirisi kaldığınız adresi (eşiniz dahil) bilmemelidir. Bu adres bilgisi ailelerde sistem üzerinden paylaşılmamalıdır. Süreç içerisinden ailelerimizi bu yönde ne derece sıkıştıracaklarını tahmin edemediğimiz için bu risk alınmamalıdır.

Giriş-çıkış farklı sebeplerle olabiliyor. Aile görüşmesi sebebiyle giriş çıkışlar raporlu abilerin ve ailelerinin belki de en önemli ihtiyacını teşkil ediyor. Bu anlamda raporlu abilerin aile görüşmeleri için belirli periyotlarda görüşme ihtiyaçları karşılanmalıdır. Lakin mevcut süreçte bu ihtiyacın karşılanması için raporlu abimizin bizzat kendisinin uygun yer ve tarih ayarlaması gerekmektedir. Fakat burada da azami derecede tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü raporlu kişiye ulaşmanın en birincil yolu onun ailesi ile kontak kurmasını beklemek ve ailesini izlemekten geçiyor.

Kaynak: Aydınlık