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FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi
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Gündem FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi
Gündem

FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:08:00 -
FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları nedeniyle taziyelerini sundu.

Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125'inci yılının kutlandığını anımsatan Erdoğan, ilişkilerin temelinin bundan 125 sene önce 1896 yılında Sultan 2. Abdülhamid ve Habeşistan İmparatoru 2. Menelik devirlerinden atıldığını söyledi.

Erdoğan, bugün Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilere yeni bir ivme kazandırdıklarını, görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını, ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirdiklerini ifade etti.

Etiyopya ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için atmaları gereken adımları değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.

Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakana bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında çeşitli yatırımlar için protokoller imzalandı.

 

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