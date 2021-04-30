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Dünya FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyin! Hala para peşinde
Dünya

FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyin! Hala para peşinde

FETÖ terör örgütünün yurt dışına kaçan firari teröristleri kurdukları taşeron şirketler üzerinden dilenerek yardım toplamaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayını şahsi çıkarlarına alet eden terör örgütü FETÖ, Avustralya’da kurduğu zamanaustralia.com isimli site üzerinden yaptığı bağış kampanyaları ile insanları kandırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:59:00 -
FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyin! Hala para peşinde

 YENİ AKİT / ANKARA 

Terör örgütü FETÖ’nün yurtdışına kaçan firari teröristleri gittikleri ülkelerde de terörist faaliyetlerine devam ediyorlar.

Örgüte ekonomik çıkar sağlamak için türlü oyunlar sergileyen terör örgütü FETÖ’nün aranan hainleri, gittikleri ülkelerde de Türkiye’de uyguladıkları hain taktikleri sergilemeye devam ediyorlar. İnsanlırın inançlarını kullanarak her türlü sömürüyü yapan terör örgütünün üyeleri Avustralya’da kurdukları internet sitesi üzerinden özellikle Ramazan ayını seçerek sözde Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor görüntüsü vererek para dilenmeye çalışıyor. Türkiye’de mal varlıklarına el konulmasının ardından kaçtıkları ülkelerde ekonomik sıkıntılar çeken teröristler, Türkiye’de oynadıkları eski taktikleri şimdi kaçtıkları ülkelerde oynamaya devam ediyorlar.

Krizi fırsata çevirmeye çalışıyorlar

Koronavirüs salgını ve Ramazan ayını bahane ederek haksız çıkar sağlamak için kolları sıvayan terör örgütü FETÖ’cüler, “Avustralya ve dünyanın dört bir yanındaki tüm bağışçıları, mübarek Ramazan ayının gelişinden dolayı kutluyor. İnsanlık olağanüstü bir krizle karşı karşıya: COVID-19. Birçok ülke kilitlendiğinden, daha fazla etkilenen insan çaresizce yardıma ihtiyaç duyuyor. Lütfen cömertçe verin ve hayat kurtarmaya yardım edin. Hayırseverlik yapmak, sizin ve ailenizin ızdıraptan korunmasını sağlar. Bu Ramazan'da hayat değiştiren projelerimizden herhangi birini seçerek neşe ve mutluluk yayalım ve birlikte insanlığın ruhunu yaymaya devam edelim. İftar 7 Dolar, 1 kişiye 1 günlük iftar yemeği sağlar. Yiyecek Paketi 50 $, aşağıdaki gibi temel gıda maddelerini içerir; pirinç, un, makarna, yağ vb.” ifadeleriyle dilenmeye çalışıyorlar.

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