  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:11:30 -
FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aktif çalışan ve meslekten ihraç, emekli olmuş askeri personeller F.S. (51), K.Ç. (33), F.A. (51), E.S. (32) ve E.K. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgularının ardından Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı