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FETÖ'nün Ankara "izdivaç imamına" 12 yıl hapis

Örgütün Ankara "izdivaç imamı" Ömer Lütfi Polat'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay gün hapis cezası verildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:31
FETÖ'nün Ankara "izdivaç imamına" 12 yıl hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara "izdivaç imamı" Ömer Lütfi Polat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Polat ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Polat, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Polat, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Polat, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Polat'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Polat'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Ankara izdivaç imamıydı

Sanık Polat hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Ankara izdivaç imamı olduğu, aynı zamanda emniyet mahrem yapılanması içinde de faaliyette bulunduğu ifade edildi.

Polat'ın, FETÖ'den mahkum olan İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey'e bağlı olarak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, "Sadık" kod ismini kullandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:31
  1. FETÖ
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  4. Ömer Lütfi Polat
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