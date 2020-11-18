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Aktüel FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu
Aktüel

FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken, 48 şüpheli itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:16:00 -
FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken, 48 şüpheli itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 6 Kasım 2020 tarihinde FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı "Mahrem Hizmetler" yapısında mahrem imam olduğu tespit edilen 89 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlılardan 70'ini yakaladı.

Şüphelilerden biri karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadesi alınan zanlılardan 57'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Polis teşkilatındaki eylemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun ifadesi yeterli bulunmadı. Bu zanlılarla birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 21 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

İtirafları yeterli bulunan 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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