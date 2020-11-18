  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu
Aktüel

FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:02:51 -
FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken, 48 şüpheli itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı "Mahrem Hizmetler" yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım 2020'de gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 70'ini yakaladı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadelerine başvurulan zanlılardan 57'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'unun ifadeleri yeterli görülmedi. Bu şüphelilerle birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 21 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.

İtirafları yeterli bulunan 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşke..
Dünyayı uyardı: Koronavirüsten daha tehlikeli!
Dünya

Dünyayı uyardı: Koronavirüsten daha tehlikeli!

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, iklim değişikliği bağlantılı afetlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekerek "..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay