'FETÖMETRE' ile 4 bin 500 FETÖ'cüyü deşifre ettiler! Deniz Kuvvetlerinden büyük temizlik

FETÖ ile mücadele kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği, “FETÖMETRE” uygulaması ile kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren “mahrem imamlar” deşifre ediliyor. 2016’daki darbe girişiminden sonra her rütbe ve her sınıftan personelin katılımıyla oluşturulan ekip, bu uygulama sayesinde 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile 600 sivil mahrem imamı ortaya çıkardı. Ayrıca örgüt mensuplarının mülakat komisyonlarında geçer not alabilmesi için uyguladığı, “aday numarası şifreleme yöntemi” de tespit edildi.

Tümamiral Cihat Yaycı, DKK Personel Başkanı olduktan sonra orduya sızmaya çalışan FETÖ başta olmak üzere diğer illegal örgütlerle mücadele için özel bir ekip oluşturuldu.

TÜM BELGELER ANALİZ EDİLDİ

Bu kapsamda Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip İnceleme ve İdari İşlem Şubesi (ATİİİŞ) kuruldu. Bu birimde görev yapacak ekip, Balyoz ve İzmir Casusluk kumpas davaları mağduru askerler ile daha önce Yaycı’nın yakından tanıdığı her sınıftan subay ve astsubaylardan oluşturuldu.

FETÖMETRE analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, yazılımı Türk mühendislerce yapılan “karar destek programına” yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için ilk önce 29 ana kriter belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen isimler için kullanıldı.

“FETÖ metre”ye girilen verilerin sonucunda birbirini tanımadıklarını iddia eden darbe sanıklarının bir çok ortak noktası da tespit edildi. Çoğu kurmay olan bu subayların yüksek lisans ya da doktora tez danışmanlarının FETÖ’den yargılanmaları, askeri lise sınavında aynı sorulara doğru ve yanlış cevap vermeleri, aynı ortaokul mezunu olmaları, göreve atandıktan sonra bir çoğunun personel temin merkezleri ile ölçme ve değerlendirme görevlisi olmak istemeleri gibi ortak özelliklerinin tespit edilmesi üzerine FETÖMETRE sistemi daha da geliştirildi.

HATA PAYI EN AZA İNDİRİLDİ

Böylece FETÖ metre için ana kriter 70’e, alt kriter sayısı ise 249’a çıkarıldı. “Kurunun yanında yaşın yanmasına izin verilmeyecek” anlayışla sistemi yeniden ele alan “FETÖMETRE” uzmanlarınca, ana kriterlerden “Bank Asya” için 21, FETÖ mensubu olduğu belirlenen üst düzey subayların sicil amirliğini yaptığı askerler için yedi, FETÖ’ye ait kurumlarda yakınları çalışan askerler için sekiz, askeri lise için 12, okulu bitirme derecesi için ise beş alt kriter oluşturularak hata payı en aza indirildi.

DKK’da FETÖ ile mücadele için muvazzaf ve emekli denizci asker ile bunların birinci derece yakını toplam 810 bin kişi FETÖMETRE testine alındı. Bu çalışma sonucunda 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile onlardan sorumlu olduğu tespit edilen 600 sivil “mahrem imam” deşifre edildi. Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemi’ne (DPYBS) kayıtlı yaklaşık 1 milyon GSM numarasının ByLock sorgusu yapıldı ve bunlardan bin 500’ünün söz konusu programın kullanıcısı olduğu belirlendi.

FETÖ'CÜ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

“FETÖ metre” ile deşifre olan çok sayıda kripto FETÖ’cü,örgüt üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Yapılanmaya ilişkin bilgi veren kripto örgüt üyelerinden bir subay, FETÖ’nün personel temin esnasında aday numarası ile yapılan şifreleme yöntemini deşifre etti. İtirafçı subayın verdiği bilgilere göre, FETÖ üyesi subay, astsubay ve uzman erbaş adaylarına müracaat sırasında bir aday numarası veriliyor. Aday numaralarının 2 ve 3. rakamlarının toplamı dokuz ve üzeri bir sonuç oluşturuyorsa söz konusu kişinin örgüte mensup olduğu komisyon üyelerince anlaşılıyor ve bu kişinin TSK’ya alınması sağlanıyordu. Bu itiraf üzerine 2010’dan sonra yapılan bütün öğrenci temin faaliyetleri incelemeye alındı.