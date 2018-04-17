FETÖ'den TSK'ya çirkin iftira!: ''oradakiler dinsiz''

Akhisar ilçesinde geçen ay örgütün asker ve askeri okullarda eğitim gören öğrenci sorumlularına yönelik operasyonda yakalanan ve tutuklanan Kerem ve Hatice Aydoğan hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Kerem Aydoğan'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığına, örgütün sözde emniyet, askeri, Manisa il ve bölge sorumlularıyla irtibatta olduğuna ilişkin HTS kayıtlarına ve eski askeri öğrencilerin itiraflarına yer verildi.



EVLENDİREME YÖNTEMİYLE ÖRGÜT EVLİLİĞİ!



Tutuklu sanık Hatice Aydoğan'nın da telefonunda ByLock tespit edildiğinin vurgulandığı iddianamede, "İtirafçı şüpheli beyanlarından Hatice ve Kerem Aydoğan'ın örgüt içerisinde BTM olarak görev aldıklarının ve şüphelilerin örgütsel bağının kuvvetlendirmek amacıyla uygulanan evlendirme yöntemiyle örgüt evliliği yaptıkları anlaşıldı. Şüpheli Kerem Aydoğan'nın örgütün özelikle TSK içerisine sızmasını teminen oluşturduğu öğrenci mesulleri arasında yer aldığı ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğu anlaşıldı." tespitlerine yer verildi.



ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİLER ''SIZMA'' YÖNTEMİNİ ANLATTI



İddianamede ifadelerine yer verilen eski askeri öğrencilerden E.D, YGS'de başarılı olduktan sonra "Cemal" kod adlı Kerem Aydoğan'nın evine sık sık gelip gitmeye başladığını ve askerliği överek kendisini buraya yönlendirmeye çalıştığını, bu konuda ısrar ettiğini anlattı.

Fen lisesi öğrencisi olduğu için GATA'ya girmesi konusunda kendisine telkinlerde bulunulduğunu anlatan E.D, "Bu Cemal isimli kişi 'orda namaz kılacak kişilerden olsun, oradakiler dinsiz, bayrağımız için çalışmak ister misiniz' gibi milli duyguları kullanarak iknaya çalıştı." dedi.

İtirafçılardan R.C, askeri okullara hazırlandıkları dönemde kendilerinden sorumlu olan Aydoğan'ın örgüte ait dershanelerin dışında herhangi bir dershaneye gitmesini istediğini ve kendisinin de en ucuz dershaneyi tercih ettiğini, haftanın 2 günü evde buluşup bilgisayardan kendilerine örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlettiğini anlattı.

İtirafçılardan M.Y. ise 2014 yılında telefonuna yüklenen ByLock ile "Cemal" kod adlı Kerem Aydoğan'la haberleştiklerini, yetiştirdikleri öğrencilerin durumları hakkındaki raporları bu kişiye attığını kaydetti.



''HEDEFİMİZ ÖĞRENCİLERİN GATA'YA YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAKTI''



M.Y. "Hedefimiz 3 öğrencinin deneme kitapları, test kitapları ve gerekirse dershaneden özel öğretmen çağırarak ders vermek suretiyle GATA'ya yerleşmelerini sağlamaktı. Burayı kazanamasalar da Hava ve Deniz subaylığı için özendirmek ve yönlendirmekti. Kerem Aydoğan da zaman zaman gelerek öğrencileri ikna amaçlı işlemeye çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Sanık Hatice Aydoğan'ın Mudanya'da 7 Aralık 2016'da tutuklandığı ancak sağlık durumundan dolayı iki ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şüphelinin adli kontrol tedbirlerine uymadığı ve soruşturmayı sonuçsuz bırakmak amacıyla buradan ayrıldığı ifade edildi.

Akhisar ilçesinde 6 Mart'ta "FETÖ'nün asker ve askeri okullarda eğitim gören öğrenci sorumluların Akhisar ilçesinde bir ikamette gizlice buluştuğu" şeklindeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kerem ve eşi Hatice Aydoğan, 8 Mart'ta çıkarıldıkları Manisa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Zanlılar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.