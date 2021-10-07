FETÖ'den Osman Kavala'ya Nobel kıyağı

CIA’nın psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir, bu yılki Nobel Barış Ödülü’nün Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala’ya verilmesini istedi.

"Erdoğan'a karşı duran bir hayırsever" denildi

Nobel Barış Ödülü’nü hiç kimsenin Kavala kadar ‘hak etmediğinin’ savunulduğu yazıda, Kavala için “onlarca yıldır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin her kesiminden otoriterlere karşı duran bir hayırsever.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu skandal yazıda Kavala’nın hiçbir suçuna yer verilmedi. Yargılandığı davada Kavala’ya, anayasal düzeni cebir, tehdit ve silah kullanarak değiştirmeye teşebbüs ve siyasal ve askeri casusluk suçları yöneltiliyor.

LGBTİ'liler için finansal olarak çalıştığı itiraf edildi

8 Ekim’de Barış Ödülü’nü verecek olan Nobel Komitesi’ne çağrı yapan Rubin ve Erdemir, Kavala hakkında “Türkiye'nin giderek daha fazla kuşatma altına alınan etnik ve dini azınlıkların yanı sıra ülkedeki LGBTİ topluluğu ve çocukları savunmak için siyasi ve finansal olarak çalıştı. Türk-Kürt ve Türk-Ermeni uzlaşmasına büyük yatırımlar yaptı.” dedi. Yazıda, “Sürekli başarıyı gerçekten ödüllendirmek ve onu susturmaya niyetli bir rejime karşı hak eden bir barış eylemcisini ve on binlerce benzer düşünceye sahip entelektüeli, sembolik olarak güçlendirmek istiyorsa, o zaman bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü Osman Kavala'ya vermelidir.” ifadelerine yer verildi.

George Soros'un Türkiye şubesi

1 Kasım 2017’de tutuklanan Kavala'nın suçları arasında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkili olduğu ve CIA’nın eski Türkiye şeflerinden Henri Barkey’le casusluk eylemleri kapsamında iş birliği yaptığı yer alıyor. İddianamede Kavala’nın, uluslararası teröre finans sağlayan George Soros’un Türkiye şubesi olduğu ifade ediliyor.