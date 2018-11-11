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FETÖ'den ihraç edildiği gün bile kullanmış!

FETÖ'cü 3 polisi tahliye eden eski hakimin, meslekten ihraç edildiği gün bile ByLock kullandığı, diğer örgüt üyeleriyle iletişime geçtiği ortaya çıktı.

11 Kasım 2018 Pazar 12:19
FETÖ'den ihraç edildiği gün bile kullanmış!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 polisi tahliye eden eski hakimin, meslekten ihraç edildiği gün dahi ByLock üzerinden örgüt üyelerine mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 2015'te FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan 3 polisin örgütün talimatıyla serbest bırakılmasına ilişkin kararı veren eski hakim Habil Kahraman ile dönemin adalet komisyonu başkanı Mustafa Gürbüz'ün arasında bulunduğu 5 sanık, "ilk derece mahkemesi" sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılanmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma izni verilen sanıklar Kahraman ve Gürbüz, 21 Ocak 2016'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edildi.

Kahraman'ın ihraç edildiği gün diğer örgüt üyelerine ByLock üzerinden gönderdiği mesajlar dava dosyasına girdi.

"Görevimiz bitti..."

Kahraman, bir mesajında, "Görevimiz Tehlike filmindeki gözlüğü takıp beş saniyede kendini imha ettiği gibi biz de bir karar verdik, görevimiz bitti... Umurumda bile değil... Kalbimde zerre kadar 'niye böyle yaptım da başıma bu geldi' yok." ifadelerini kullandı.

İhraç verildiğini anlatıyor

Diğer mesajında ihraç kararını veren HSK üyelerine hakaret eden Kahraman, "İhraç kararı verildi. Metin Özçelik, Mustafa Başer, Mustafa Gürbüz (bizim başkan) ve ben, 4 hakim hakkında, bekletmeden ihracı tebliğ ederler..." ifadelerine yer verdi.

Kahraman, aynı gün diğer örgüt üyelerine ByLock'tan "Mustafa (Gürbüz) başkanla görüşen yoksa onu bir dile getirebilir misiniz? Cumartesi ya da pazar kendisiyle görüşeceğiz çünkü onun psikolojisi daha bozuk." mesajını da gönderdi.

Bu tarihten sonra da ByLock kullanmaya devam eden Kahraman, mesajlarında "gaybubet halinde" olduğunu belirterek, hakkında açılan davayı görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyetine yönelik de hakaret içeren sözler kullandı. Habil Kahraman, ByLock'tan diğer örgüt üyeleriyle tedbir için yüz yüze görüşülmemesini, ByLock yerine Tango ve Eagle gibi programlara geçilmesini öneren mesajlar da paylaştı.

Hakkında 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Bu arada, Yargıtay 16. Ceza Dairesince "ilk derece mahkemesi" sıfatıyla sanıklar hakkında görülen son duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının esas hakkındaki mütalaası açıklandı.

Buna göre, Şanlıurfa'da FETÖ'cü 3 polisin örgütün talimatıyla serbest bırakılmasıyla ilgili sanıklar eski hakim Habil Kahraman, adalet komisyonu başkanı Mustafa Gürbüz ile avukatlar Harun Kablama ve Rıfat Tokdemir hakkında terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kahraman ve Gürbüz'ün ayrıca görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kahraman'ın dava dosyasına giren ByLock yazışmalarına savcılığın esas hakkındaki mütalaasında da yer verildi.

Mütalaada sanıklar Kahraman ve Gürbüz hakkında inceleme izni verilmesine örgüt mensubu HSYK üyelerinin karşı çıktığına da işaret edildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 12:19
  1. Şanlıurfa
  2. Bylock
  3. FETÖ
  4. eski hakim
  5. meslekten ihraç

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