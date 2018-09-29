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FETÖ'den gözaltına alınan 2 pilotla ilgili gerçek ortaya çıktı

FETÖ kapsamında düzenlenen operasyonda mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Şüpheli pilotlardan 2'sinin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev aldıkları belirlendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:18
FETÖ'den gözaltına alınan 2 pilotla ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dalgada gözaltına alınan 110 asker arasında çok kritik görevlerde bulunanların da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan aktif askerlerden 5’inin F-16 pilotu olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre,  15 Temmuz darbe girişiminden sonra aktif görevlere getirilen şüphelilerin arasında NATO’da görevli hava pilot kurmay albay F.S.B.’nin olduğu kaydedildi. Yakalananlardan birinin de hava operasyonları açısından çok kritik, hedef belirleme ve değerlendirmede görev alan subay olduğu ortaya çıktı. İHA, SİHA ve uçaklardan çekilen görüntülerin gönderilerek değerlendirildiği Hedef Belirleme ve Değerlendirme biriminde görev alan subayın, sorgusunda örgütün işleyişiyle ilgili tüm detayları anlattığı öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almışlar

Şüpheliler arasında yer alan beş F-16 pilotundan ikisinin Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı harekatında hava operasyonlarında da görev aldıkları belirlendi. Pilotlar ifadelerinde, örgüt içerisinde ‘abi’ olarak tabir ettikleri imamların kendilerine ankesörlü telefonlar üzerinden ulaştıklarını itiraf ederken, bu görüşmelerin çok kısa sürdüğünü, kendilerine örgüt içi toplantılar için yer ve zaman bildirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:18
  1. fetö
  2. tsk
  3. F-16 pilotu

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