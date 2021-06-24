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FETÖ’den aranıyordu! Tokat’ta yakalandı
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Gündem FETÖ’den aranıyordu! Tokat’ta yakalandı
Gündem

FETÖ’den aranıyordu! Tokat’ta yakalandı

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli Tokat'ta yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 14:58:00 -
FETÖ’den aranıyordu! Tokat’ta yakalandı

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı, Tokat'ta gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ankara'da yürütülen soruşturmada aranan FETÖ şüphelisi V.K'nin kentte olabileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Yeşilırmak Mahallesi'nde ikamet eden ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan V.K'yi gözaltına aldı.

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