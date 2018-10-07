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FETÖ'den aranan zanlı Eskişehir'de enselendi

Ankara ve Sakarya'daki FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de enselendi.

07 Ekim 2018 Pazar 11:24
FETÖ'den aranan zanlı Eskişehir'de enselendi

Ankara ve Sakarya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir-Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç polis memuru Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:24
  1. Sakarya
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. Paralel Devlet Yapılanması
  7. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı

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