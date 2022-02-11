  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'den aranan doçent yakayı ele verdi!
Gündem

FETÖ'den aranan doçent yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar’da KHK kapsamında görevden alınan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan doçent polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 16:09:00 -
FETÖ'den aranan doçent yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar’da FETÖ’den aranan ve KHK kapsamında görevden alınan yardımcı doçent polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Afyonkarahisar Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek KHK kapsamında AKÜ üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaparken ihraç edilen ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan Yücel G. isimli şahıs; Erkmen Beldesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

 

Cezaevine gönderildi

Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay