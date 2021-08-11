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Dünya FETÖ'cüyü deviren ABD'liden Türklere mesaj
Dünya

FETÖ'cüyü deviren ABD'liden Türklere mesaj

New York'ta FETÖ'nün desteklediği 32 yıllık milletvekili Eliot Engel'ı deviren Temsilciler Meclisi üyesi Jamaal Bowman, kendisini destekleyen Türklere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 10:53:00 -
FETÖ'cüyü deviren ABD'liden Türklere mesaj

ABD seçimlerinde FETÖ'nün desteklediği 32 yıllık milletvekili Eliot Engel'ı deviren Demokrat Partili New York milletvekili Jamaal Bowman, Akşam Gazetesi Washington muhabiri Yavuz Atalay'a konuştu.

New York'taki Türk toplumu ile seçim kampanyası sırasında tanışmasını 'ilk görüşte aşk' diye niteleyen Bowman, "Kampanya sırasında bölgedeki her toplulukla bağlantı kurmaya çalışıyordum. Türk toplumu bu mücadelede bana ulaştı ve ilişkiyi böyle kurduk. Başından beri bana destek oldular, ilk görüşte aşk gibiydi. Türk toplumu sadece kendi sorunlarıyla değil Müslüman toplumun sorunlarıyla, İslam karşıtlığıyla da mücadele ediyor" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ABD'de işlettikleri eğitim kurumlarına yönelik soruşturmalar, ABD'li siyasetçilere para bağışları ve özellikle NBA oyuncusu Enes Kanter'in ziyaretleri ile lobi çalışması yaptıklarını hatırlatmamız üzerine Bowman, "Amerikan halkının, hükümetimize kimin fon sağladığı ve bu fonun ne için kullanıldığı konusunda eğitilmesi gerekiyor. Bunun için çok daha şeffaf bir hükümete ihtiyacımız var" dedi. Seçimlerde aynı partiden rakibi olan Engel'ın kampanyasına Enes Kanter'in de destek verdiğini hatırlatan Bowman, "Kanter'in o kadar siyasetin içinde olduğunu bilmiyordum. Ama öğrendikçe fark ediyorum. Dolayısıyla onun desteklediği ama benim desteklemediğim politikalara karşı çok açık sözlü olacağım" diye konuştu.

Bowman, seçim kampanyası sırasında rakibi Eliot Engel'in FETÖ'den destek almasını, "New York'lu olmayan birinin desteğini niçin alıyorsun" diye eleştirmişti.

Türkiye ile işbirliği vurgusu

Bowman, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin olarak da, "Masaya oturmak ve konuşmak gerek. Türkiye ile nasıl bir etkileşim içinde olduğumuz, hangi köprülerin kurulması ve hangi çatışmaların çözülmesi gerektiği konusunda hâlâ öğrenme sürecindeyim. O nedenle henüz net bir ülkeniz ve tarihiniz hakkında daha çok şey öğreniyorum, öğrenmeye de devam edeceğim. Türkiye'yi ziyaret etmeyi umuyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Bowman, yangınlarla ilgili olarak Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Bu tip şeyler iklim değişikliğinin bir etkisi olabilir. İklim değişikliğini çok ciddiye almamız gerekiyor. Ayrıca terör örgütleri de bilerek yangın çıkarıyor olabilir. Bunlar açıkça görmek istemediğimiz şeyler" dedi.

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Yorumlar

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ALLAH TÜM DÜNYA SİYAHİLERİNİN MÜSLÜMAN OLMALARINI NASİP EYLESİN AMİN BUNLARI HİÇ YOKTAN KÖLE OLARAK ATALARINI ABD NATO AVRUPAYA KAPTIRDI ALÇAK OSMANLI İMANSIZI
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