FETÖ'cünün ipiyle kuyuya inen Selçuk Özdağ çıkamadı!

Özdağ, Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay için, "Oktay ile ilgili meclis açıldığında bir araştırma önergesi vereceğim. Fuat Oktay'ın mal varlığını araştırma önergesi vereceğim ve Adalet Kalkınma Partililer 'evet' diyecekler. Göreceğim sizi de..." dedi.

Özdağ FETÖ'cünün ipiyle kuyuya inince çıkmadı!

Oktay kendisini hedef alan Selçuk Özdağ'dan sonra kürsüye çıktı.

"Birinci derece yakınlarımın mal varlığı açıktır." diyen Oktay, "İnternet Interpol tarafından aranan bir tescilli bir FETÖ'cü, tescilli bir suçlu, tescilli bir teröristin iftiralarından, beyanlarından oluşan iftiraları meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesi son derece üzücü. Yani ben olayın kendisinden ziyade adresi belli olan, kimler tarafından talimat verildiği belli olan ve FETÖ'cülüğü tescilli edilmiş olan, Türkiye'den kaçan ve bir başka yere sığınma talebinde bulunan bir teröristin beyanlarının meclis kürsüsüne getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Önergeyi beklemeyip anında cevap verdi!

Fuat Oktay, Selçuk Özdağ'ın FETÖ'cü kaynağından ilham aldığı iftirasına önergeyi beklemeyerek anında cevap verdi:

Ben buradan ifade edeyim. Sonuna kadar hiçbir konuda, bu konularda hangi konu olursa olsun, sonuna kadar açığım hodri meydan. Kamuda başladığım günden bugüne, hatta öncesi, doğduğum günden bugüne alnım açıktır ve bununla ilgili de zerre kadar hiçbir konuda şüphe yoktur, şüphem yoktur. Burada arkadaşlar da var. Onların rahatsız olmasını anlıyorum da sizin niye rahatsız olduğunuzu anlamakta sorun yaşadım... Dolayısıyla mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Zaten orada açıktır, mevcuttur. Kamuda olduğum sürece de mal varlığı açıktır. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır... Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız. Dolayısıyla bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Şahsımda dahil bununla alakalı. Ne var ne yoksa sonuna kadar gidebilirsiniz.

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Oktay'ın konuşmasından sonra Selçuk Özdağ tekrar kürsüye çıkarak, "Ben herhangi bir iftirada bulunmadım" dedi. AK Parti sıralarından Özdağ'a, "Bu bilgi sana nereden geldi?" diye sordu.

Özdağ, "Kimin paylaştığı önemli mi?" diye geçiştirdi.

Fuat Oktay, PKK terör örgütü-muhalefet ilişkisine dikkat çekerek Özdağ'ı yerin dibine soktu:

"Temiz siyaset yapamayanlar tabanda zerre kadar karşılığı olmayanlar, siyasette bile hırsızlık yapabilecek kadar ileri gidenler ne yazık ki varlık sebeplerini başka yerde aramaktalar. Yanlış yerde arıyorsunuz. Benim alnım açıktır. Sonuna kadar hodri meydan. Sorun arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz. Yerli ve millilikle ilgili sorunumuz yoktur. FETÖ ile mücadelede sorunumuz yoktur. PKK ile birlikte yürüyenlerle yürümek istiyorsanız devam edin."