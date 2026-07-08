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Gündem FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı
Gündem

FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı

Yeniakit Publisher
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FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına kaçıracak olan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla enselendi.

Gökçeada’ya gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen ve haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli; Terörle Mücadele,  Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ üyesi olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kaçakçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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