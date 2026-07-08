FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına kaçıracak olan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla enselendi.
Gökçeada’ya gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen ve haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli; Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ üyesi olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kaçakçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.